VIDEO: Cocodrilo invade casa y se acuesta en la cama de una mascota en México

Un reptil se adueñó del lugar de descanso de una mascota.

Ligia Portillo

18/08/2025 10:49

VIDEO: Cocodrilo invade casa y se acuesta en la cama de una mascota en México. Foto: Captura de pantalla
México

Un inesperado y aterrador visitante sorprendió a una joven ‘influencer’ mexicana al regresar a su vivienda: un cocodrilo de pantano había ocupado la cama de una de sus mascotas.

El hallazgo se produjo gracias al frenético ladrido de sus perritas, que alertaron a la dueña sobre la presencia del animal. “Nunca imaginé encontrarme con un cocodrilo en mi sala… ¡estaba en la cama de mi perrita!”, relató la joven.

Inmediatamente, pidió apoyo a Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos, quienes intervinieron de manera rápida y segura para retirar al reptil. El cocodrilo fue devuelto a su hábitat natural, evitando un posible accidente que pudo haber tenido consecuencias graves.

El incidente tuvo lugar en Ciudad Madero y ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, donde el video del animal en la cama de la mascota se ha vuelto viral. Expertos recomiendan mantener precaución en zonas cercanas a cuerpos de agua, ya que la presencia de cocodrilos en áreas urbanas no es habitual pero sí posible.

"Nunca pensé que un cocodrilo se iba a dormir en la cama de mi perrita. Fue aterrador, pero gracias a los bomberos todo quedó en un susto", aseguró la joven afectada.

