Pese al acuerdo nacional, mineros y sectores sociales se niegan a levantar el bloqueo en Parotani

Mientras el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) confirmaban la firma de un acta de compromiso en El Alto, el panorama en el "cuartel general" de las movilizaciones en Cochabamba es distinto. Desde el punto de bloqueo de Pirque-Parotani, organizaciones sociales y el sector de mineros cooperativistas anunciaron que no levantarán sus medidas de presión.

Los representantes del sector "guardatojos" y de los movimientos sociales locales calificaron el acuerdo nacional como una "pequeña acta" y manifestaron su desconfianza ante el compromiso de abrogación del Decreto Supremo 5503. La dirigencia cochabambina fue tajante al señalar que la desmovilización solo ocurrirá bajo una condición estricta: la publicación del nuevo decreto.

"De aquí nos vamos a replegar cuando esté oficialmente publicado en la Gaceta, si no, no se levanta", declaró un representante del sector, quien además hizo un llamado al transporte y a todas las organizaciones vivas de las provincias para masificar el punto de bloqueo en Parotani.

La decisión de mantener el bloqueo cuenta con el respaldo del sistema cooperativo minero departamental y de otros sectores que aseguran tener una agenda de demandas más amplia que no habría sido del todo atendida en las mesas de diálogo nacionales.

Hasta el momento de este reporte, se estima que a nivel nacional se registraron más de 50 puntos de bloqueo durante la semana. Aunque en otros departamentos se espera que el acta firmada en El Alto surta efecto, el punto estratégico de Pirque-Parotani permanece cerrado, complicando la conexión entre el occidente y el oriente del país.

