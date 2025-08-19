Padres de familia anuncian bloqueo en el puente Yapacaní por deuda del desayuno escolar

La paciencia se agotó. Padres de familia de los municipios de Yapacaní, San Carlos y San Juan, en la provincia Ichilo, anunciaron que este martes 19 de agosto, desde las 08:30 de la mañana, instalarán un bloqueo en la carretera interdepartamental Santa Cruz – Cochabamba, a la altura del puente Yapacaní, para exigir a la Gobernación el desembolso inmediato de recursos destinados al desayuno escolar.

La medida fue confirmada por Rey Simoné, presidente de la Junta Distrital de Padres de Familia de Yapacaní, quien denunció que la deuda de la Gobernación supera los 800.000 bolivianos de la gestión 2024, a lo que se suma un monto similar de la presente gestión. En total, más de 9.000 estudiantes de nivel inicial y primaria resultan directamente afectados.

“De los 54 municipios del departamento, solo siete han recibido recursos para el desayuno escolar. No hemos tenido ningún pronunciamiento del gobernador. Por eso, los padres de tres municipios de Ichilo hemos decidido sumarnos al bloqueo en coordinación con la junta departamental”, declaró Simoné a radio Ichilo.

El dirigente detalló que la protesta arrancará con una concentración en la plaza principal de Yapacaní, continuará con una marcha pacífica hasta el puerto, y concluirá con la instalación del bloqueo en la carretera.

Aunque aclaró que será una medida “flexible”, Simoné pidió a la población tomar previsiones. “Somos tres municipios afectados. Nuestra demanda es justa”, remarcó.

Finalmente, advirtió que la situación golpea con fuerza a los estudiantes, ya que el costo de la canasta familiar se incrementó en más del 50%. “Es ahora cuando más lo necesitan nuestras poblaciones estudiantiles. No podemos seguir esperando mientras nuestros hijos se ven perjudicados”, concluyó.

