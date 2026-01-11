TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Yacuiba: un muerto y tres heridos tras violento choque

El siniestro ocurrió la mañana de este domingo a la altura del ingreso a Bella Vista. Un vehículo particular quedó totalmente destrozado, cobrándose la vida de su conductor.

Milen Saavedra

11/01/2026 15:21

Un fallecido y tres heridos tras violento choque en Yacuiba. Fotos: redes sociales.
Yacuiba, Bolivia

La fatídica Ruta 9, tristemente conocida como la "Ruta de la Muerte", fue escenario de un nuevo y aparatoso accidente de tránsito la mañana de este domingo 11 de enero. El hecho, registrado en las inmediaciones del Puente de Caipitandy, en el sector de Bella Vista, dejó como saldo preliminar una persona fallecida y tres heridos de gravedad.

Según el reporte de testigos presenciales y las primeras imágenes del lugar, el impacto fue de tal magnitud que un vehículo de color blanco (presumiblemente un taxi) quedó completamente reducido a chatarra. Al costado de la vía, un segundo vehículo tipo minivan (Noah), señalado como el otro protagonista del hecho, terminó volcado tras la colisión.

Personal de la Dirección de Tránsito se desplazó de inmediato al sector para iniciar las investigaciones y coordinar el tráfico, que se vio interrumpido. Con la ayuda de una grúa, los efectivos policiales trabajaron arduamente para retirar los restos del vehículo blanco, donde lamentablemente quedó atrapado el cuerpo sin vida del conductor.

 

 

Informes preliminares indican que el fallecido es el chofer del automóvil blanco, quien perdió la vida de manera instantánea debido a la fuerza del impacto. Por otro lado, los tres ocupantes del vehículo tipo Noah, quienes resultaron con heridas de diversa consideración, fueron auxiliados por servicios de emergencia y derivados al hospital más cercano en Yacuiba.

Aunque las causas exactas del siniestro aún están bajo peritaje técnico, la zona de Bella Vista es conocida por su peligrosidad. La policía busca determinar si el exceso de velocidad o una invasión de carril fueron los factores determinantes en esta nueva tragedia que enluta a las familias chaqueñas al inicio del año. La comunidad local expresó su preocupación por la seguridad en la Ruta 9, exigiendo mayor control y mejoras viales en este tramo crítico.

Foto: NEOTV Noticias

