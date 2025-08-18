TEMAS DE HOY:
Uno decide

Aquí puedes seguir en vivo el cómputo oficial del TSE

El candidato Rodrigo Paz lidera el conteo oficial de votos.

Naira Menacho

17/08/2025 23:36

Foto: RR.SS.
Bolivia

Este domingo 17 de agosto, Bolivia vivió una jornada democrática con alta participación ciudadana en las Elecciones Generales 2025. Para garantizar la transparencia y seguimiento ciudadano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el acceso público al Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC).

A través de esta plataforma, la población puede seguir en tiempo real el avance del conteo oficial de votos a nivel nacional, departamental y por circunscripción.

Acceso a la plataforma oficial

A través del Facebook podrá ver el conteo de la votación a minuto a minuto accediendo al link https://www.facebook.com/share/v/1FGzQx3bgQ/ (Sirepre) 

Además, los datos se actualizan en el sitio web oficial del TSE y también se puede acceder al (SCORC) mediante códigos QR habilitados en los recintos y redes oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

