Aquí puedes seguir en vivo el cómputo oficial del TSE

Este domingo 17 de agosto, Bolivia vivió una jornada democrática con alta participación ciudadana en las Elecciones Generales 2025. Para garantizar la transparencia y seguimiento ciudadano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el acceso público al Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC).

A través de esta plataforma, la población puede seguir en tiempo real el avance del conteo oficial de votos a nivel nacional, departamental y por circunscripción.

Acceso a la plataforma oficial

A través del Facebook podrá ver el conteo de la votación a minuto a minuto accediendo al link https://www.facebook.com/share/v/1FGzQx3bgQ/ (Sirepre)

Además, los datos se actualizan en el sitio web oficial del TSE y también se puede acceder al (SCORC) mediante códigos QR habilitados en los recintos y redes oficiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

