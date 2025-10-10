Fiscal general coordina con el TSE para garantizar la segunda vuelta

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que el Ministerio Público desempeñará un papel fundamental para coadyuvar con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y garantizar que las elecciones generales se realicen con total normalidad el próximo 19 de octubre.

“Nosotros vamos a ser parte importante para coadyuvar con el Tribunal Supremo Electoral para que sí o sí haya elecciones el 19 de octubre en el país, y Bolivia tenga, si Dios quiere, al otro día a un presidente electo que pueda trabajar y gobernar por el bien de todos los bolivianos los próximos cinco años”, manifestó Mariaca en rueda de prensa.

El titular del Ministerio Público informó que se han sostenido reuniones de coordinación con los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y con miembros del TSE, con el fin de establecer mecanismos conjuntos de control y respuesta ante cualquier incidente durante la jornada electoral.

“Hemos estado coordinando con los Tribunales Electorales Departamentales y con los diferentes miembros del Tribunal Supremo Electoral, y se ha liberado un instructivo de la fiscalía general del Estado”, explicó.

Mariaca señaló además que más de 400 fiscales de materia en todo el país estarán en alerta y movilizados durante todo el proceso electoral, con el objetivo de atender denuncias de posibles delitos electorales o comunes que pudieran presentarse antes, durante o después de la votación.

El fiscal general reafirmó el compromiso institucional de la Fiscalía con la transparencia, la legalidad y el respeto al voto ciudadano, subrayando que el Ministerio Público actuará de forma imparcial y preventivamente.

