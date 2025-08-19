VIDEO: Camionero giró en plena autopista y provocó la muerte de tres personas

Las impactantes imágenes que circulan desde Florida, Estados Unidos, muestran el dramático momento en el que un camionero ejecuta una maniobra ilegal en plena autopista, bloqueando todos los carriles y provocando un choque fatal que terminó con la vida de tres personas.

De acuerdo con el reporte oficial del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, el hecho ocurrió en el kilómetro 170 de la autopista, en un acceso restringido destinado únicamente para uso oficial. El conductor, de 28 años, realizó un giro en U prohibido y en cuestión de segundos un automóvil que circulaba a gran velocidad impactó violentamente contra el lateral del semirremolque.

El resultado fue devastador: tres personas murieron en el acto producto del brutal accidente. Las autoridades confirmaron que el chofer, cuya nacionalidad aún no fue revelada, ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en 2018 cruzando la frontera con México. Pese a ello, logró obtener una licencia de conducir comercial que le permitía circular libremente y manejar vehículos de gran porte.

Actualmente, el hombre se encuentra detenido mientras avanza la investigación. El caso ya generó una fuerte polémica en torno a los controles migratorios y de licencias en el país norteamericano.

“Miren esto, tres muertos esta mala maniobra que jamás debió hacerse”, señalaron fuentes policiales al difundir el video del siniestro, que rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo estremecedor de las imágenes.

Las autoridades advirtieron que este tipo de giros ilegales en autopistas son considerados altamente peligrosos y, en este caso, cobraron la vida de tres inocentes que nada pudieron hacer para evitar el choque.

Mira el video:

