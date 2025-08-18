Imágenes fuertes: ¡Por salir con su esposa! Veterano asesinó a un juez federal en Rusia

Un crimen estremecedor sacudió ayer la ciudad de Kamyshin (Rusia), donde el juez federal Vasili Vetlugin fue asesinado de manera brutal frente al edificio del Tribunal.

El agresor, identificado como Serguéi K., de 47 años y veterano de guerra, abrió fuego contra Vetlugin con un fusil tipo “Saiga”, impactándolo en varias ocasiones. Tras la ejecución, el atacante perpetró actos de extrema violencia: mutiló al juez, le cortó los genitales, se los colocó en la boca y le clavó un cuchillo en un ojo.

Fuentes policiales indicaron que el ataque fue motivado por celos, luego de que Serguéi K. descubriera que Vetlugin mantenía una relación con su esposa.

Las autoridades locales han iniciado una investigación penal por asesinato premeditado y actos de barbarie, mientras que la ciudad permanece consternada ante la crudeza del suceso.

El caso ha generado un profundo impacto en la comunidad judicial rusa y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos frente a ataques personales motivados por conflictos privados.

