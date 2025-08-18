Un insólito caso de suplantación de identidad se registró este domingo de elecciones en la zona de Chimboco, municipio de Sacaba en Cochabamba, donde un joven de 21 años fue arrestado tras intentar emitir su voto utilizando el carnet de identidad de su padrastro, quien actualmente es residente en Chile.

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) sorprendió a un hombre no identificado en primera instancia, cuando trataba de sufragar con una cédula ajena. Minutos después, el sujeto se identificó como Rolando A. E., quien confesó que lo hacía por pedido de su madre.

“El joven manifestó que su señora madre le habría solicitado que vote en representación de su padrastro. El titular del documento, identificado como Juan A. O., se encuentra en la República de Chile”, informó el director de la Felcc, coronel Vanderley Flores.

Tras la intervención policial, se confirmó la participación de la madre en el hecho, quien habría instruido al joven intentar la irregularidad.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y Rolando A. E. enfrenta cargos por falsedad material y uso de instrumento falsificado, delitos que podrían derivar en una sanción penal.

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas atentan contra la transparencia del proceso electoral y advirtieron que cualquier intento de fraude será procesado con el máximo rigor de la ley.

