Esposas de policías celebran derrota del MAS y exigen reestructuración de la institución

Las esposas de policías en Bolivia celebraron con entusiasmo los resultados preliminares de las elecciones generales, que perfilan una derrota del Movimiento al Socialismo (MAS). Según señalaron, este escenario abre la puerta a una transformación profunda de la Policía Boliviana y el fin de su “utilización política”.

Ruth Ajacopa, representante del sector, expresó la expectativa de cambios inmediatos: “Esperamos que realmente cumpla sus promesas. Él sabe cómo sufre la tropa policial, en especial por el tema de las clases oficiales. Que se investigue al alto mando vinculado al MAS, que han sido serviles al poder y han dañado a la institución”, sostuvo.

Las esposas de los uniformados remarcaron que la institución atraviesa una crisis que requiere medidas urgentes: “La Policía necesita una reestructuración total”, afirmaron, destacando su esperanza en el capitán Lara y en el programa de cambios que propone.

Uno de los puntos más sensibles, señalaron, es la situación de los policías dados de baja durante la crisis política de 2020. “Lo más importante es la reincorporación de aquellos efectivos policiales que han sido dados de baja por temas políticos”, dijo Ajacopa.

El colectivo calificó los comicios como un punto de quiebre en la historia reciente del país: “Hoy estamos festejando algo que todos los bolivianos esperábamos: sepultar al Movimiento al Socialismo. Son más de 14 años de un gobierno que utilizó políticamente a la Policía Boliviana”, enfatizaron.

Finalmente, advirtieron que estarán vigilantes a los compromisos de los candidatos que disputarán la segunda vuelta: “Pedimos al candidato a la vicepresidencia que cumpla su palabra si logran ganar las elecciones”, concluyeron.

