El cómputo avanza hacia su recta final. La última maleta electoral arribó este lunes al centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro. Provenía del municipio de Sabaya, una de las regiones más alejadas y de más difícil acceso del departamento.

Con su llegada, el TED informó que el avance del cómputo alcanzó al 94,98% de las actas en Oruro, consolidando el registro de votos que definirá la tendencia final de la elección.

La última maleta electoral llegó a Oruro: el TED reporta 94,98% de actas computadas. Foto: Captura de pantalla TED Oruro

El arribo de esta última maleta fue acompañado por veedores y delegados de organizaciones políticas, quienes supervisaron el proceso para garantizar la transparencia.

Ahora, la expectativa se centra en el cierre del cómputo y en cómo los resultados oficiales confirmarán o modificarán las proyecciones que circulan desde el domingo electoral.

