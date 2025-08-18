Un hecho insólito sacudió la jornada electoral de los bolivianos en el exterior. Un ciudadano de nacionalidad boliviana fue arrestado este domingo en Ginebra, Suiza, después de atentar contra el ánfora de la mesa número 5, donde la comunidad residente en esa ciudad emitía su voto en las elecciones generales 2025.

Según reportes, minutos antes del hecho el periodista boliviano Gonzalo Espinoza Cortez transmitía información desde el recinto, cuando indicó que el ciudadano en cuestión tomaba fotografías pese a la prohibición expresa. Además, insistió en que se le diera un sobre manila, generando ya un clima de tensión en la mesa.

Video: ¡Estaba inquieto! Así un boliviano destruyó un ánfora electoral en Ginebra, Suiza. Foto: Captura de pantalla

El hombre se negó a entregar su papeleta electoral, incluso tras la intervención del notario del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Mientras era entrevistado, caminó hacia el ánfora y, ante la mirada de los jurados y votantes, procedió a romper el contenedor de votos.

Mira el video:

Los jurados electorales gritaron tratando de frenar el accionar, mientras que el notario electoral reaccionó corriendo a detenerlo, con apoyo del periodista y de otros ciudadanos presentes en el lugar. La policía suiza intervino de inmediato y trasladó al implicado bajo arresto, evitando que la situación escalara aún más.

El hecho ocurrió casi al cierre de la votación, cuando la mayoría de los sufragios ya se encontraba en el ánfora. El episodio generó sorpresa e indignación en la comunidad boliviana en Ginebra.

Varios testigos coincidieron en que el hombre habría esperado hasta último momento para provocar el escándalo, empañando una jornada que, hasta ese momento, transcurría con normalidad.

