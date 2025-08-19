Elecciones Bolivia 2025: así puedes seguir en vivo el cómputo oficial del TSE

Para garantizar la transparencia y el seguimiento ciudadano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el acceso público a las plataformas oficiales de resultados.

La información se difunde a través de dos sitios:

Resultados preliminares (SIREPRE) :

Disponible en https://sirepre.oep.org.bo, refleja el avance de consolidación de resultados electorales preliminares , procesados por el TSE.

Cómputo oficial:

Puede seguirse en https://computo.oep.org.bo, donde se muestra el proceso oficial de cómputo realizado en las dependencias del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Ambos sistemas se procesan en redes aseguradas, separadas de redes externas y son monitoreadas de forma permanente por equipos técnicos del órgano electoral.

En el cómputo oficial, la ciudadanía puede seguir en tiempo real el avance del conteo de votos a nivel nacional, departamental y por circunscripción.

También se puede acceder escaneando los códigos QR.

