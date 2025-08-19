Elecciones Bolivia 2025: así puedes seguir en vivo el cómputo oficial del TSE

El TSE habilitó plataformas web para que la ciudadanía siga en tiempo real los resultados preliminares y el cómputo oficial de las elecciones.
18/08/2025 22:15
Para garantizar la transparencia y el seguimiento ciudadano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el acceso público a las plataformas oficiales de resultados.
La información se difunde a través de dos sitios:
Resultados preliminares (SIREPRE):
Disponible en https://sirepre.oep.org.bo, refleja el avance de consolidación de resultados electorales preliminares, procesados por el TSE.
Cómputo oficial:
Puede seguirse en https://computo.oep.org.bo, donde se muestra el proceso oficial de cómputo realizado en las dependencias del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Ambos sistemas se procesan en redes aseguradas, separadas de redes externas y son monitoreadas de forma permanente por equipos técnicos del órgano electoral.
En el cómputo oficial, la ciudadanía puede seguir en tiempo real el avance del conteo de votos a nivel nacional, departamental y por circunscripción.
También se puede acceder escaneando los códigos QR.
