Elecciones Bolivia 2025: así puedes seguir en vivo el cómputo oficial del TSE

El TSE habilitó plataformas web para que la ciudadanía siga en tiempo real los resultados preliminares y el cómputo oficial de las elecciones.

Red Uno de Bolivia

18/08/2025 22:15

Elecciones Bolivia 2025: así puedes seguir en vivo el cómputo oficial . Foto: Captura TSE
Bolivia

Para garantizar la transparencia y el seguimiento ciudadano, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el acceso público a las plataformas oficiales de resultados.

La información se difunde a través de dos sitios:

  • Resultados preliminares (SIREPRE):
    Disponible en https://sirepre.oep.org.bo, refleja el avance de consolidación de resultados electorales preliminares, procesados por el TSE.

  • Cómputo oficial:
    Puede seguirse en https://computo.oep.org.bo, donde se muestra el proceso oficial de cómputo realizado en las dependencias del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Ambos sistemas se procesan en redes aseguradas, separadas de redes externas y son monitoreadas de forma permanente por equipos técnicos del órgano electoral.

En el cómputo oficial, la ciudadanía puede seguir en tiempo real el avance del conteo de votos a nivel nacional, departamental y por circunscripción.

También se puede acceder escaneando los códigos QR. 

 

