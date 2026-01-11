TEMAS DE HOY:
Fallece Yeison Jiménez, cantante colombiano en accidente aéreo

El artista viajaba hacia Medellín junto a cinco acompañantes que también perdieron la vida.

11/01/2026 10:39

Foto: EFE.
El panorama musical colombiano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez en un siniestro aéreo ocurrido este sábado. La aeronave, que se dirigía hacia Medellín, sufrió un fatal accidente poco después de despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá en Colombia.

La noticia fue ratificada oficialmente por el coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil, quien señaló: "El fallecimiento fue confirmado". Según los informes preliminares, junto al artista viajaban otras cinco personas, presuntamente integrantes de su equipo musical, quienes también perdieron la vida en el lugar.

El cantante colombiano Yeison Jiménez en una fotografía de archivo. EFE.

En este momento, las autoridades técnicas se encuentran en la zona realizando el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia física. La partida del cantante, considerado una de las voces más influyentes de la última década, ha generado una profunda conmoción.

 

