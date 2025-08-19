Dos robos de motocicletas ocurridos en menos de una hora mantienen en alerta a los vecinos del centro de la ciudad. Las cámaras de vigilancia registraron los hechos, que evidencian la rapidez y la audacia de los delincuentes.

El primer robo se registró el jueves 14 de agosto, aproximadamente a las 19:30, en la avenida Salamanca. Un hombre se acercó a una motocicleta estacionada y, al percatarse de que nadie lo observaba, se la llevó. La víctima, Marco Antonio Díaz, relató que dejó su moto apenas cinco minutos afuera y al regresar, ya había desaparecido.

“Me confié por un rato y me la robaron, es mi medio de transporte para ir a trabajar”, indicó. La motocicleta no contaba con ningún tipo de seguro antirrobo. Días realizó la denuncia en Diprove y pide ayuda a la ciudadanía para recuperarla.

Media hora después, los mismos delincuentes volvieron a actuar en la avenida Benjamín Blanco, siguiendo un modus operandi similar. En esta ocasión, uno de los sospechosos empujó la motocicleta al no poder encenderla, mientras un cómplice lo seguía en una motocicleta blanca. Todo quedó registrado nuevamente en las cámaras de seguridad.

¡En cinco minutos! Delincuentes roban motocicletas en pleno centro de Cochabamba. Foto: Red Uno

Las autoridades locales instan a los ciudadanos a extremar precauciones y no dejar sus motocicletas desatendidas, aunque sea por pocos minutos, y recuerdan la importancia de contar con dispositivos de seguridad adicionales para evitar pérdidas.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play