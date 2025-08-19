Elecciones Generales: Esperan maletas electorales del Tipnis y Colorado en Cochabamba

El material electoral continúa llegando al centro de cómputo de Cochabamba, luego de que la pasada semana se desplegara a todas las provincias para el desarrollo de las elecciones generales.

En las últimas horas arribó un bus desde la región del Trópico, donde los notarios, con carpetas en mano, ingresaron una por una al centro logístico para entregar la documentación y maletas electorales.

Sin embargo, aún se aguarda la llegada de los materiales desde las zonas más alejadas. Se prevé que hasta el miércoles arriben las maletas provenientes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y de la región de Colorado, en la provincia Ayopaya.

Con estas entregas, de manera progresiva se irá cerrando la primera fase del proceso electoral en el departamento.

