TEMAS DE HOY:
Feminicidio y homicidio en La Paz hombre golpeado Infanticidio en Oruro

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Elecciones Generales: Esperan maletas electorales del Tipnis y Colorado en Cochabamba

El material electoral llegará hasta el miércoles al centro logístico.

Ligia Portillo

19/08/2025 11:24

Elecciones Generales: Esperan maletas electorales del Tipnis y Colorado en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El material electoral continúa llegando al centro de cómputo de Cochabamba, luego de que la pasada semana se desplegara a todas las provincias para el desarrollo de las elecciones generales.

En las últimas horas arribó un bus desde la región del Trópico, donde los notarios, con carpetas en mano, ingresaron una por una al centro logístico para entregar la documentación y maletas electorales.

Sin embargo, aún se aguarda la llegada de los materiales desde las zonas más alejadas. Se prevé que hasta el miércoles arriben las maletas provenientes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y de la región de Colorado, en la provincia Ayopaya.

Con estas entregas, de manera progresiva se irá cerrando la primera fase del proceso electoral en el departamento.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD