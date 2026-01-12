El acuerdo suscrito este domingo entre el Gobierno Nacional y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) generó una ola de reacciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aunque la noticia del levantamiento de los bloqueos fue recibida con optimismo por la población en general, los parlamentarios mantienen posturas divididas sobre los términos del pacto que abroga el Decreto 5503 para redactar uno nuevo.

Desde la Alianza Unidad, el diputado Alejandro Reyes saludó el acuerdo pero fue enfático al exigir que la normalidad retorne de manera inmediata a las carreteras del país. Reyes instó a la desmovilización de los sectores que permanecen en las rutas, subrayando que este pacto no debe servir como una concesión política.

"Al gobierno, este no puede ser el pretexto para que la COB y otros grupos organizados desmonten la nueva política económica. Bolivia ha votado por un modelo completamente opuesto al del MAS y al de todos estos privilegios sindicales", sentenció el legislador de Unidad.

Por otro lado, en la Alianza Libre, el senador José Ormachea expresó sus reservas respecto a que se mantenga el levantamiento de la subvención a los combustibles, un punto que el nuevo decreto preservará según el acta firmada.

Para Ormachea, la medida representa un "golpe de shock" que afecta directamente al transporte público sindicalizado. El senador observó que la reducción de la subvención debió ser "paulatina y progresiva" en lugar de una medida drástica. Asimismo, sugirió que la rápida desmovilización lograda por el Ejecutivo podría ser un indicio del bajo apoyo ciudadano que tiene actualmente la dirigencia de la COB.

Pese a las críticas sectoriales, la mayoría de los parlamentarios coinciden en que el cese de las hostilidades es un alivio para la economía nacional. Ahora, el foco de la atención legislativa se traslada a la redacción del nuevo decreto consensuado, el cual deberá equilibrar las demandas sociales con el plan económico del presidente Rodrigo Paz.

