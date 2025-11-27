TEMAS DE HOY:
Policial

¡Tiene fractura de columna!: Mujer es lanzada del tercer piso y permanece en terapia intensiva

La Policía investiga un presunto intento de feminicidio registrado en la zona Kala Jahuira de La Paz, donde una mujer cayó desde el tercer piso de un domicilio y fue encontrada en un precipicio cercano al río. 

Red Uno de Bolivia

27/11/2025 9:14

Foto: Red Uno
La Paz

El subcomandante Departamental de la Policía, coronel Willy Paz, informó este miércoles que los efectivos policiales acudieron al llamado de vecinos, quienes alertaron sobre una mujer gravemente herida.

“Una vez que los policías llegan al lugar del hecho verifican que una persona habría caído del tercer piso y se encontraba en un precipicio cerca del río”, manifestó Paz.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada al hospital Arco Iris. El informe médico reveló que presenta un trauma raquídeo y una fractura en la columna vertebral, por lo que permanece en terapia intensiva. El jefe policial señaló que la mujer tenía aliento alcohólico al momento del auxilio.

Por este caso, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 32 años, concubino de la víctima, y otro de 23 años, identificado como su cuñado. Ambos fueron remitidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) mientras continúan las investigaciones.

El hecho se habría producido en medio del consumo de bebidas alcohólicas, y la Policía indaga las circunstancias exactas de la caída para establecer responsabilidades.

 

