¡Atroz! Tres hermanitos fueron abusados durante años por su padrastro en Coroico

Boris Espinoza, abogado de la madre de los menores, informó este lunes a Red Uno detalles sobre un caso consternador, en el que un sujeto es sindicado de abusar de sus tres hijastros de manera recurrente. El hecho se suscitó en la población de Coroico en La Paz.

“Uno de los niños ha referido que habría sido abusado en muchas oportunidades desde que tenía 10 años de edad”, manifestó el abogado.

Según el jurista, la madre desconocía los hechos, ya que trabajaba durante todo el día y era el padrastro quien se quedaba al cuidado de los menores.

El menor de 16 años, que fue abusado desde los 10, rompió el silencio y contó lo sucedido; fue una monja, conmovida por su situación, quien realizó la denuncia.

En tanto en el caso de los otros dos hermanitos, no realizaron la denuncia debido a las constantes amenazas realizadas por el padrastro.

“El sujeto los ahorcaba con cable para que no hablen, y los amenazaba con machete para que no digan nada a su madre, esa era la forma en que los intimidaba”, afirmó el abogado.

Tras la denuncia el sujeto fue aprehendido y tras la audiencia cautelar fue remitido al penal de San Pedro, con detención preventiva hasta que siga el curso de la investigación.

