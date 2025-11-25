“Estoy muerta en vida”, dijo la madre de los tres menores abusados por su padrastro en Coroico

La madre de los tres hermanitos abusados sexualmente por su padrastro en Coroico, La Paz, denunció ante las autoridades al sujeto, después de que su hijo, revelará que habría sufrido constantes abusos sexuales por parte de su padrastro.

“Como madre estoy destrozada con toda mi familia y mis hijos, con todo de lo que me estoy enterando; estoy muerta en vida como madre, yo solo pido justicia por mis hijos, estoy dispuesta a luchar por ellos”, manifestó la madre.

Según la progenitora, existía un roce entre el padrastro y su hijo de 16 años, sin embargo, el sujeto siempre justificaba un supuesto mal comportamiento del menor.

La reacción del adolescente se debía a que no quería acercarse a su padrastro, sin embargo, la mujer dijo que nunca se dio cuenta de que los niños eran abusados.

“No me di cuenta, hasta que mi hijo me lo dijo, que incluso trató de matarse por todo eso”, relató la madre.

Fue el menor de 16 años, quien rompió el silencio, y tras la denuncia, el sujeto fue aprehendido y enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva mientras dure el proceso de investigación. La madre de los niños pide justicia.

