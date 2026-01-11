Arranca el segundo tiempo: Real Madrid vs Barcelona (2-2)

SIGUE AQUÍ EL MINUTO A MINUTO.

Comenzó el segundo tiempo entre Barcelona Vs Real Madrid.

Final del primer tiempo, ambos equipos se van al descanso.

Goool, Gonzalo García anota el empate 2-2 para el Real Madrid ante Barcelona.

Goool de Lewandowski para el 2-1 del Barcelona ante el Real Madrid.

45' PT| Vinícius se luce y pone el empate del Real Madrid ante el Barça.

35' Gooooool del Barcelona, Rafinha.

34' PT| Rafinha falla una ocasión inmejorable de gol para el Barcelona.

El árbitro ordena minuto de hidratación entre ambos equipos.

26' PT| Primera ocasión de gol del Barcelona, Rafinha remató potente y Courtois tapó seguro.

22' PT| Un pisotón de Carreras a Yamal solo provoca llamada de atención del árbitro.

19' PT| Falta de Rafinha del Barcelona contra Bellingham del Real Madrid.

13' PT| Ataque serio de contragolpe del Real Madrid, casi termina en gol de Vinicius.

5' PT| Contragolpe del Real Madrid, sale Joan García arquero del Barcelona y se anticipa para despeja el balón.

4' PT| Falta de Carrera contra Lamine Yamal.

Ya juegan Real Madrid y Barcelona.

Saludos entre capitanes de ambos equipos y el árbitro del partido.

La terna arbitral y los dos finalistas: Real Madrid y Barcelona salen al gramado.

Ingresa la Supercopa de España a la cancha.

Enorme ceremonia previa a la final de la Supercopa entre Real Madrid y Barcelona.

Kylian Mbappé no estará desde el inicio en el Real Madrid.

Alineación de Barcelona:

Once inicial de Real Madrid:

