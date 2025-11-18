“Convivían juntos”: Adolescente embarazada por su primo de 30 años en Vinto

Una adolescente de 14 años se encuentra en el centro de un caso de presunta agresión sexual en Vinto, Cochabamba. Según el director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Antonio Pardo, la menor ingresó hace dos días al centro médico con un embarazo de 20 semanas, cuyo progenitor sería su primo de 30 años.

“Hemos tenido recientemente a una paciente de 14 años, prácticamente una niña, que está embarazada de cinco meses. Se ha denunciado que podría tratarse de una agresión sexual. La menor indica que tenía una convivencia con su primo, pero él tiene 30 años, lo que podría constituir un delito de estupro u otro tipo de abuso”, explicó Pardo.

La menor se encuentra estable, pero las autoridades alertan que se aproxima el límite legal para realizar la interrupción del embarazo, establecido en 22 semanas. La Defensoría de la Niñez de Vinto, la fiscalía y la policía están trabajando de manera coordinada para procesar el caso y cumplir con todos los requisitos legales.

“Ya van tres días y la fiscalía sigue investigando. Ella está estable y, cuando llegó al hospital, preguntaba: ‘¿Por qué me han traído aquí?’ Aún no tiene complicaciones médicas, pero estamos en el límite de tiempo. Esperamos que la investigación avance lo más pronto posible para decidir sobre la interrupción legal del embarazo”, agregó Pardo.

