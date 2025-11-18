TEMAS DE HOY:
Vuelo de BoA a La Paz debió retornar, habían aves en una de las turbinas

Pasajeros vivieron minutos de tensión antes de regresar a tierra segura.

Ligia Portillo

Vuelo de BoA a La Paz debió retornar, habían aves en una de las turbinas. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

El vuelo OB-602 de Boliviana de Aviación (BoA), que había despegado esta mañana desde el aeropuerto Jorge Wilstermann con destino a La Paz, tuvo que retornar de emergencia luego de que la aeronave sufriera ingesta de aves en la turbina izquierda, según confirmó un reporte oficial.

Minutos después del despegue, la tripulación detectó la anomalía y activó los protocolos de seguridad, iniciando el retorno inmediato a Cochabamba. A bordo se vivieron momentos de incertidumbre, aunque la maniobra se desarrolló con normalidad.

Los pasajeros que se encontraban a bordo descendieron de la aeronave sin inconvenientes y fueron trasladados a la sala de preembarque para su resguardo y atención correspondiente”, señala el informe sobre lo ocurrido.

La aeronave fue llevada a mantenimiento especializado para la inspección y reparación correspondiente, con el fin de garantizar la seguridad de los próximos vuelos programados.

BoA informó que se reprogramará el traslado de los pasajeros afectados una vez concluya la revisión técnica.

El incidente no dejó personas heridas, pero sí generó retrasos y preocupación entre los viajeros que esperaban llegar temprano a la sede de Gobierno.

 

