TEMAS DE HOY:
Docente fallecido Droga camuflada bullying

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

"Encontró mensajes con otra persona": Aprehenden a hombre que le arrancó parte de la nariz a su pareja

La agresión se registró cuando la pareja se quedó en un alojamiento, tras asistir a una fiesta de matrimonio.

Red Uno de Bolivia

29/09/2025 22:19

"Encontró mensajes con otra persona": Aprehenden a hombre que le arrancó parte de la nariz a su pareja
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tras agredir brutalmente a su pareja, a quien le arrancó un pedazo de la nariz de una mordida en un presunto caso de tentativa de feminicidio. El violento episodio ocurrió en el interior de un alojamiento en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

El director de la Felcv, Jhonny Coca, informó que la pareja había asistido a una fiesta de matrimonio y llegó al alojamiento aproximadamente a las 3 de la madrugada. La agresión se desencadenó a causa de los celos, provocados por la revisión del celular de la víctima.

Según el informe policial, mientras la mujer descansaba, el agresor revisó su teléfono y encontró conversaciones con una tercera persona. Esto motivó que el hombre despertara bruscamente a su pareja y comenzara a agredirla físicamente.

"En esta agresión, el sindicado muerde a la víctima en la parte de la nariz, provocando una lesión que tiene un desprendimiento de la parte de la nariz", detalló el Coronel Coca.

La víctima, pese a la grave lesión, logró pedir auxilio al administrador del alojamiento, quien acudió en su ayuda. Sin embargo, el agresor logró escapar del lugar tras el ataque. La Felcv activó de inmediato al personal especializado para la búsqueda del prófugo, logrando aprehenderlo horas después en un domicilio donde se estaba ocultando.

El agresor se encuentra actualmente en celdas policiales, aprehendido y a la espera de ser puesto a disposición judicial por el grave hecho de violencia de género.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD