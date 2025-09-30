"Encontró mensajes con otra persona": Aprehenden a hombre que le arrancó parte de la nariz a su pareja

Un hombre fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) tras agredir brutalmente a su pareja, a quien le arrancó un pedazo de la nariz de una mordida en un presunto caso de tentativa de feminicidio. El violento episodio ocurrió en el interior de un alojamiento en el municipio de Sacaba, Cochabamba.

El director de la Felcv, Jhonny Coca, informó que la pareja había asistido a una fiesta de matrimonio y llegó al alojamiento aproximadamente a las 3 de la madrugada. La agresión se desencadenó a causa de los celos, provocados por la revisión del celular de la víctima.

Según el informe policial, mientras la mujer descansaba, el agresor revisó su teléfono y encontró conversaciones con una tercera persona. Esto motivó que el hombre despertara bruscamente a su pareja y comenzara a agredirla físicamente.

"En esta agresión, el sindicado muerde a la víctima en la parte de la nariz, provocando una lesión que tiene un desprendimiento de la parte de la nariz", detalló el Coronel Coca.

La víctima, pese a la grave lesión, logró pedir auxilio al administrador del alojamiento, quien acudió en su ayuda. Sin embargo, el agresor logró escapar del lugar tras el ataque. La Felcv activó de inmediato al personal especializado para la búsqueda del prófugo, logrando aprehenderlo horas después en un domicilio donde se estaba ocultando.

El agresor se encuentra actualmente en celdas policiales, aprehendido y a la espera de ser puesto a disposición judicial por el grave hecho de violencia de género.

