VIDEO: Hermana de una de las víctimas del triple crimen publicó conmovedoras imágenes para recordarla

Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, una de las tres víctimas del femicidio en Florencio Varela, Argentina, subió a sus redes sociales un emotivo video de la joven asesinada.

El video muestra un fragmento de lo que fue la fiesta de 15 años de Lara, y viene acompañado de con una desgarradora dedicatoria

“Lara, por siempre tu familia te recordaremos como la reinita que eras. Mi hermosa, no caemos todavía, pero danos todas las fuerzas para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”, señala la publicación que vino acompañada de un video.

En el video se ve diferentes momentos vividos en la fiesta de cumpleaños de Lara, donde se la ve con un vestido, la torta y la fiesta.

Lara es la joven de 15 años, quien fue asesinada junto a Brenda y Morena ambas de 20 años. La más afectada fue Lara, ya que sus atacantes le cortaron los dedos, la oreja y el vientre. Por el momento las autoridades argentinas procedieron a capturar a los presuntos involucrados en el crimen, el hecho causó consternación.

