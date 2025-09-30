“Mamá, vos no digas nada”: mensajes de audio comprometen a implicada en triple crimen en Argentina

Nuevos elementos surgieron en la investigación por el triple asesinato en La Matanza, Argentina. Esta jornada, la Policía reveló que obtuvo mensajes de audio que comprometerían a Magalí Celeste González Guerrero, una de las siete personas detenidas por el caso.

“Mamá, me mandé una cagada”, se escucha decir a la joven en uno de los audios dirigidos a su madre adoptiva, de nombre Marcela.

Según los investigadores, González sería una de las propietarias de la casa donde fueron asesinadas y enterradas las tres víctimas, crimen que generó conmoción en todo el país.

Mensajes que comprometen

Los audios fueron enviados el 23 de septiembre, día en que ocurrió el crimen. Minutos antes de su detención, la joven alertó a su madre:

“Está la Policía en casa, algo pasó en casa”.

Además de este mensaje, González le pidió a su madre que elimine todas las conversaciones y evite contactarla, señalando que podría terminar pagando sola por lo sucedido:

“Si yo voy sola, voy a pagar el plato de todos. El jefe se va a enterar y chau Celeste. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”.

Las autoridades investigan el contenido completo de los audios, donde también se sugiere una posible vinculación con una banda narco.

Magalí Celeste fue detenida cerca de su vivienda el mismo día del crimen. Es una de las siete personas imputadas en el caso, entre ellas Víctor Sotacuro, ciudadano peruano que fue expulsado de Bolivia y ya declaró ante la Fiscalía en Argentina.

