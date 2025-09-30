VIDEO: Así arrestaron tras un programa en vivo a Florencia Ibáñez, la séptima implicada en el triple asesinato

Este lunes la Policía de Argentina procedió a la detención de una mujer, identificada como Florencia Ibáñez, quien es sobrina de Sotacuro Lázaro, el hombre capturado el pasado viernes, cuando ingresó de manera ilegal a Villazón, Bolivia.

Este sujeto fue identificado como el quinto implicado en el crimen y sería quien trasladó a las tres jóvenes en una camioneta hasta el domicilio donde fueron asesinadas cruelmente.

Según revelaron las autoridades, Florencia Ibáñez, habría estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las tres jóvenes.

En medio de la entrevista la joven había reconocido que se encontraba en el vehículo junto a su tío en el momento en que trasladaron a las víctimas, pero aclaró que desconoce el motivo por las que las llevaron, dijo además que su tío es buena persona.

Tras ser detenida la trasladaron a la DDI de La Matanza, lugar donde pasará la noche. Según la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron invitadas a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cayeron en una trampa y terminaron en una casa del sur del conurbano, donde fueron torturadas y asesinadas, el caso aún se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play