Quién es el quinto sospechoso del asesinato de tres jóvenes en Argentina y cómo fue capturado en Bolivia

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, informó este viernes sobre la captura del quinto sospechoso del triple asesinato de Morena, Brenda y Lara, el mismo fue detenido en el municipio de Villazón ubicado en el departamento de Potosí, Bolivia.

El sujeto fue identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, la Policía de Jujuy y del ministerio de Seguridad de esa provincia alertaron sobre la presencia de un sospechoso con las características del imputado en la frontera entre La Quiaca y Villazón.

De esa manera los efectivos de la Interpol alertaron a sus pares bolivianos, quienes procedieron a la captura del sujeto que presuntamente se dio a la fuga.

“El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la Policía Federal”, expresó Bullrich en su cuenta de la red social X.

Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina que aparece vinculado en el hecho habría actuado con su vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que subieron las víctimas: Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

El sujeto no tenía pedido de captura internacional, pero un dato movilizó una orden de detención urgente y pedido de colaboración del juzgado de Garantías que interviene en el caso.

Con su captura, ya son cinco los detenidos en el marco de este caso, que también involucra a otros sospechosos como Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva.

