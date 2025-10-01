Triple asesinato: detuvieron en Perú a Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de 'Pequeño J'

La ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, Patricia Bullrich, informó este martes, que Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de 'Pequeño J', fue capturado en Lima, Perú.

El sujeto que estaba prófugo de la justicia fue detenido gracias a un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la PFA, según confirmó Bullrich.

Según las investigaciones el sujeto se encontraba durmiendo en la calle, tras fugarse a Perú. Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).

Las jóvenes fueron violentamente asesinadas en la madrugada del 24 de septiembre, en una casa denominada del “terror”, la policía procedió a un allanamiento en Villa Vatteone, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas.

Las mismas fueron torturadas y enterradas, son varias personas involucradas en el hecho.

