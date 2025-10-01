Detuvieron en Perú a ‘Pequeño J’, presunto autor intelectual del triple crimen en Argentina

Este martes por la noche, efectivos policiales de Perú capturaron al “Pequeño J”, el narco de 20 años acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El terrible hecho se suscitó en la localidad bonaerense de Florencio Varela, de Argentina, donde las tres jóvenes fueron gravemente torturadas, a una de ellas le quitaron sus dedos y una oreja, además fue degollada.

La ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la noticia y felicitó a través de sus redes sociales a la Policía Nacional del Perú, por el trabajo y colaboración que brindó para poder capturar al principal sindicado del triple crimen.

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a "Pequeño J" en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga”, manifestó Bullrich a través de su cuenta de “X”.

Según la información la Policía, atrapó a Tony Janzen Valverde Victoriano en su país natal Perú. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el pasado, momento en que las autoridades difundieron su identidad por temor a que abandone el país.

La Policía peruana había iniciado un operativo, desplegando antenas en la ruta a la altura del kilómetro 70, en el lugar habían interceptado a un vehículo y descubrieron que el presunto criminal narco estaba escondido en su interior.

Junto al “Pequeño J” también habría sido capturado en esta jornada Matías Ozorio, quien sería la mano derecha del principal narco, ambos serán extraditados en las próximas horas a Argentina.

Mira la programación en Red Uno Play