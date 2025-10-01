VIDEO: Así cayó ‘Pequeño J’ en Perú, prófugo buscado por el triple crimen que conmocionó a Argentina

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como 'Pequeño J', el presunto autor intelectual de un horrendo triple feminicidio en Argentina, fue capturado este martes por la policía antidrogas peruana en Pucusana, un balneario a 60 kilómetros al sur de Lima.

El joven narco peruano, que llevaba seis días prófugo y con una orden de captura internacional emitida por la justicia argentina, fue interceptado en el kilómetro 70 de la ruta mientras intentaba esconderse dentro de un camión. Miembros de la División de Investigación Especial (DIVINESP) de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener el vehículo tras rastrear sus movimientos mediante antenas de telefonía.

Huida y captura internacional

Valverde habría huido por tierra a través de Bolivia y en el momento de su arresto viajaba en el camión. Los investigadores sospechaban que su intención era reunirse en Perú con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha dentro de la presunta banda narco, quien también fue capturado horas antes en el mismo país tras escapar por Paraguay. La detención de 'Pequeño J' se da en el marco de una intensa persecución internacional tras la brutalidad del crimen.

Tony Janzen Valverde Victoriano 'Pequeño J' capturado en Perú. Foto: Dirección Antidrogas de la PNP

El triple crimen que conmocionó a Argentina

'Pequeño J' está sospechado de ser el autor intelectual de la muerte violenta de Lara Gutiérrez (15), y las primas Brenda del Castillo y Morena Verri (ambas de 20 años) en Florencio Varela, Argentina. El pasado 19 de septiembre, las jóvenes fueron torturadas a golpes y cuchillazos hasta la muerte.

Los investigadores suponen que el móvil fue un disciplinamiento interno de la organización narco, ya que las víctimas, o al menos una de ellas, se habría quedado con dinero o droga de la banda. El horror se intensificó al descubrirse que los crímenes fueron grabados y transmitidos en vivo a más de 40 integrantes de la presunta red criminal, e incluso que a la menor le arrancaron los dedos mientras estaba viva.

La captura de 'Pequeño J' es un avance clave en el caso que conmocionó a Argentina, vinculándolo directamente con la brutal muerte de las tres jóvenes.

