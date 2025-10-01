‘Pequeño J’ cruzó Bolivia en su fuga: así fue el recorrido del prófugo del triple crimen capturado en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias 'Pequeño J', el presunto líder narco buscado internacionalmente como autor intelectual de un brutal triple feminicidio en Argentina, fue capturado este martes en Pucusana, al sur de Lima, poniendo fin a una fuga de seis días que lo llevó a través de tres países.

La detención fue el resultado de una minuciosa tarea de inteligencia y colaboración entre la Policía Bonaerense (Argentina) y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (PNP), que monitorearon la huida de 'Pequeño J' a través de sus teléfonos celulares.

De Argentina, por Bolivia, a Perú

Según reconstrucciones de las fuerzas de seguridad, 'Pequeño J' emprendió su escape desde Florencio Varela, Argentina, cruzando zonas cordilleranas para internarse en Bolivia. La policía argentina ya sabía que Perú era su destino final y, por ello, decidieron no alertar a la policía boliviana, considerándolo un "país de paso nomás", según reporta el medio lanueva.com.

Una vez en Bolivia, Valverde viajó de manera ilegal en bus, y al llegar a Perú abordó un camión en el que finalmente fue interceptado. En el momento de su arresto, se trasladaba en el vehículo por la Panamericana Sur, cerca de Pucusana. Irónicamente, un paro de pescadores obligó al camión a reducir la velocidad, facilitando el operativo encubierto.

Engaño policial y captura

El objetivo de 'Pequeño J' era reunirse a las 22:00 horas de este martes en la plaza Parque Lima con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, quien había huido por Paraguay.

No obstante, los investigadores argentinos y peruanos se adelantaron: Ozorio fue detenido a las 10:00 de la mañana en Lima. Para evitar que 'Pequeño J' se enterara y cambiara su ruta, la policía peruana tomó el celular de Ozorio y se hizo pasar por él, manteniendo la comunicación con el prófugo.

"Valverde nunca sospechó que en lugar de hablar con su ladero lo hacía con la Policía", reveló una fuente policial. El engaño fue clave. Cuando la policía obtuvo la información de que 'Pequeño J' venía escondido en el camión, aceleraron la investigación. Los efectivos de civil lograron detener el rodado en Pucusana y hallaron al acusado escondido en su interior, momento en el que fue grabado identificándose mientras era esposado.

La captura de Valverde Victoriano, un poco más de una hora después de la de Ozorio, eleva a nueve el número de detenidos por el brutal triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, un caso que conmocionó a Argentina y cuya investigación ahora se centra en su proceso de extradición.

