Así operaba la organización criminal de 'Pequeño J' en Buenos Aires

El brutal asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ocurrido en Argentina el pasado 19 de septiembre, dejó al descubierto la existencia de una organización criminal liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', un joven peruano de 20 años.

Según información difundida por La República, la banda encabezada por 'Pequeño J' estaría involucrada en el narcomenudeo, una forma de distribución de drogas en pequeñas cantidades que opera en Buenos Aires y se extiende hacia distintas zonas, entre ellos Florencio Varela.

La modalidad de operación de esta organización incluye la utilización de zonas marginales como basurales, descampados y villas, donde los puntos de venta se asemejan con el entorno.

El inmueble en el que ocurrió el crimen no funcionaba como boca de expendio, sino como un punto estratégico para coordinar entregas y distribuir sustancias ilegales entre distintos revendedores locales.

Tras semanas de búsqueda internacional, Tony Janzen Valverde fue capturado en Perú, donde se había ocultado tras el crimen.

Las primeras hipótesis judiciales señalan que el motivo detrás del triple asesinato estaría vinculado a una “mexicaneada”, es decir, el robo de droga o dinero dentro del circuito delictivo.

Este tipo de traiciones internas suele resolverse mediante represalias violentas, lo que refuerza la versión de que el crimen fue una advertencia por parte de la banda liderada por 'Pequeño J'.

