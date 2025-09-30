Víctor Sotacuro, expulsado de Bolivia, declaró ante Fiscalía por triple crimen en Argentina

Este martes, Víctor Sotacuro, ciudadano de nacionalidad peruana, prestó declaración informativa ante la Fiscalía de La Matanza, en Argentina, en el marco de la investigación por el triple asesinato que conmocionó al país.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas. Según confirmó su abogado defensor, Guillermo Endi, Sotacuro proporcionó datos sensibles que podrían comprometer a otros implicados y esclarecer la participación de los principales acusados.

“Fueron excelentes las declaraciones. Sabemos que son temas sensibles, pero respondieron todas las preguntas”, declaró Endi al medio local TN.

Endi también representa a Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien fue la séptima persona aprehendida en este caso. Aseguró que ambos clientes negaron haber estado en el lugar del crimen, conocido mediáticamente como la "casa del horror".

Según su versión, Florencia habría salido en varias ocasiones a comprar bebidas y alimentos:

“Bajó tres o cuatro veces a comprar cerveza, después fueron con Diego a comprar un pedazo de vacío a un restaurante y se volvieron a la villa los tres”, sostuvo el abogado.

El abogado anticipó que se presentarán pruebas documentales y testimoniales para desvincular a sus defendidos del crimen. No se descarta que en los próximos días se amplíen las imputaciones a nuevas personas.

