¿Por qué las asesinaron? Esto dice la investigación sobre el macabro triple crimen

Mientras avanza el proceso de investigación en torno al terrible asesinato de tres mujeres en Florencio Varela en Argentina, y los investigadores buscan descubrir cómo fueron los últimos minutos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Las tres mujeres, fueron víctimas de un triple asesinato, sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y ya cuenta con 7 detenidos.

Según la hipótesis oficial de los investigadores, el asesinato se debió a un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano prófugo alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco.

También se indicó que se habría producido un robo de tres kilos de cocaína, valuados en al menos 60 mil dólares y que pertenecían al narco peruano, y se conoce que la tortura y asesinato, habría sido transmitido en vivo, no por las redes sociales convencionales, sino, por una “red privada narco”.

Las víctimas habrían sido torturados y asesinadas secuencialmente, una tras otra, las ataron, colocaron en bolsas y las enterraron en unos pozos, que ya estaban preparados.

Siete personas fueron aprehendidas y están siendo investigadas por su participación en el crimen.

