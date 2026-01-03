El caso de presunta concusión que sacude al Concejo Municipal de Sacaba toma mayor dimensión. Tras el envío a prisión preventiva del concejal Juan Carlos Montaño, el denunciante Alejandro Quisbert aseguró que los cobros ilegales a empresas constructoras no eran un hecho aislado, sino parte de una red organizada que operaba al interior del legislativo municipal.

Según Quisbert, del análisis del teléfono celular incautado a Montaño se desprenden comunicaciones reiteradas que comprometerían a otros dos concejales suplentes. “En el desdoblamiento de la información del celular del señor Juan Carlos se puede ver claramente cuántas veces llama, qué pide y con quién coordina. Se repite más de diez veces el nombre de Rubén Alvarado y del concejal Osmar López. Ambos estarían completamente involucrados en este hecho de corrupción”, afirmó.

El denunciante explicó que el presunto modus operandi comenzaba, incluso, desde la presidencia del Concejo Municipal. De acuerdo con el testimonio de las empresas afectadas, cuando reclamaban el pago por obras ejecutadas en gestiones anteriores, eran derivadas a interlocutores específicos.

“Las víctimas relatan que se acercaban al señor Rubén Alvarado y él les decía: ‘Por favor, vaya y coordine con Juan Carlos Montaño, él es mi mano derecha’. Así funcionaba este esquema”, sostuvo Quisbert.

La Fiscalía amplió las investigaciones para establecer la participación de otros concejales y funcionarios municipales, mientras el caso genera fuerte repercusión política y social en Sacaba, donde sectores ciudadanos exigen transparencia, sanciones ejemplares y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

El cobro exigido ascendía al 6% de los traspasos presupuestarios, un monto que las empresas se veían forzadas a negociar para recuperar inversiones realizadas desde 2022. “Existen audios de días anteriores en el que en las mismas dependencias del Concejo Municipal este señor, acompañado de Osmar López, les dicen: 'Mis colegas van a querer algo'”, añadió.

El concejal Quisbert relató con indignación que tuvo que ejecutar una aprehensión por particulares ante la negativa de los efectivos policiales de la plaza principal para acompañarlo en el momento de la flagrancia. “Me decían que me vaya a la FELCC, que me vaya a la fiscalía... Hasta eso yo ya tenía comprometida a las personas que han denunciado. Hemos tenido la valentía de hacer ese operativo para capturar a este delincuente”, afirmó.

La denuncia no solo es económica, sino política. Quisbert sostiene que los implicados son concejales suplentes que "ingresaron por la ventana" inhabilitando de forma irregular a los titulares. “Autoridades como él, como Osmar López y como Rubén Alvarado son un peligro para la sociedad sacabeña... se están aprovechando del cargo para extorsionar a empresas que ya han entregado sus obras y que han tenido que sacar préstamos para ejecutarlas”, denunció.

Finalmente, el legislador hizo un llamado directo al Ministerio Público y al Tribunal Constitucional para que pongan orden en Sacaba. “No podemos tener concejales municipales que sean parte de varios núcleos de corrupción. Nuestro trabajo debería ser darles seguridad jurídica a las empresas, no cobrarles el trabajo que ya hicieron”, concluyó.

