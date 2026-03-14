Se arriesgó con Adele, pero no convenció al jurado: Ángela Villegas queda fuera

En el último día de audiciones de La Gran Batalla – Duelo de Voces, el escenario recibió a Ángela Villegas, una joven de 25 años representante de la ciudad de La Paz, que llegó decidida a demostrar su talento.

La participante optó por arriesgarse con una canción en inglés, interpretando “All I Ask” de la reconocida artista Adele, un tema exigente que puso a prueba su capacidad vocal.

Su actuación logró arrancar aplausos del público, que acompañó la presentación con entusiasmo. Sin embargo, la evaluación del jurado fue más crítica.

El primero en dar su veredicto fue Tito Larenti, quien señaló problemas de estabilidad durante la interpretación.

“Siento que no estuviste estable durante toda la canción, para mí no merece silla”, expresó.

Posteriormente, Marco Veizaga también se refirió a algunas dificultades que percibió durante la actuación.

“Te descontrolaste mucho en la canción, para mí no mereces silla”, manifestó.

Finalmente, Alenir Echeverría y Diego Ríos coincidieron con la evaluación de sus colegas, señalando que la presentación no alcanzó el nivel requerido para continuar en la competencia.

Con esta decisión unánime del jurado, Ángela Villegas no logró obtener una silla y se despidió del escenario en el cierre de las audiciones de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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