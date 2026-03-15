Oscar Choque en el debate por la Alcaldía alteña: "Las federaciones lo único que han hecho es hacer dictadura"

En el marco de los debates rumbo a las elecciones subnacionales del 22 de marzo, Oscar Choque, candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), lanzó duras críticas contra la actual estructura administrativa de El Alto. El aspirante calificó la gestión pública como ineficiente y sentenció: "Todos los trámites administrativos tienen que ser digitales porque la burocracia es un monstruo en el municipio".

Choque, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del sector gremial, centró sus ataques en las cúpulas dirigenciales que históricamente han controlado la ciudad. "Las federaciones lo único que han hecho es hacer dictadura", afirmó el candidato, prometiendo una gestión inclusiva que no haga distinciones entre asociaciones ni colores políticos.

Respecto a la crisis económica local, el candidato del FRI denunció un manejo irregular de los recursos en la gestión pasada y un recorte presupuestario de 1.200 millones de bolivianos. Para mitigar este déficit, propuso una reestructuración inmediata que incluye la eliminación de la Secretaría de Gestión Institucional y un enfoque prioritario en el área educativa.

La postura política de Choque también buscó desmarcarse de la actual alcaldesa, aclarando su rol como defensor de la democracia y su independencia partidaria.

A pocos días de que 18 candidatos se disputen la silla municipal, estas declaraciones intensifican la polarización en una urbe clave para el mapa electoral boliviano. El candidato concluyó su intervención asegurando que su principal objetivo, más allá de la técnica administrativa, es devolverle la identidad perdida al pueblo alteño.

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