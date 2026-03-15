"No va a haber más verbenas": Oscar Choque lanza su plan maestro para El Alto

En el marco de la intensa carrera hacia las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, Oscar Choque, candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), presentó un plan de gobierno centrado en la austeridad y la modernización. El postulante busca diferenciarse entre los 18 candidatos a la Alcaldía de El Alto mediante una reestructuración profunda del gasto público municipal.

La propuesta más polémica del candidato apunta directamente a la eliminación de eventos sociales masivos financiados por la comuna.

"No va a haber más verbenas, gastamos 398 mil bolivianos; ese dinero vamos a inyectar a la educación y la salud", sentenció Choque, asegurando que la prioridad será el equipamiento médico y el presupuesto escolar.

En materia de infraestructura y servicios, el plan contempla la digitalización total de trámites para alcanzar el objetivo de "cero filas" en la administración pública. Además, Choque proyecta la construcción de un distribuidor en la Ceja y la creación del "Prado Litoral", obra que iniciará con un sistema de drenaje pluvial y embovedado.

El sector productivo y el bienestar social también forman parte del eje estratégico del FRI para la urbe alteña. El candidato prometió créditos blandos para artesanos y la construcción de un hospital veterinario, buscando dinamizar la economía local y atender demandas ciudadanas históricamente postergadas.

Finalmente, Choque enfatizó la necesidad de una nueva ley para el tratamiento del personal administrativo y profesional de la salud para garantizar una atención continua. Con esta plataforma, el candidato espera consolidarse en los debates electorales como la opción técnica frente a la crisis de servicios que atraviesa la ciudad.

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