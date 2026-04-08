Módulos policiales en La Paz operan en condiciones precarias y varios están cerrados

Varios módulos policiales y estaciones policiales integrales en La Paz se encuentran en pésimas condiciones, lo que ha provocado que algunos dejen de operar y otros funcionen con serias limitaciones, según denunció el comandante departamental de la Policía.

La autoridad señaló que existen infraestructuras que no pueden brindar atención debido a problemas de habitabilidad.

“Tenemos módulos que no están funcionando porque presentan problemas y no podemos prestar servicio”, afirmó.

Sin servicios básicos

Entre las principales deficiencias, se identificaron módulos sin:

Agua potable

Energía eléctrica

Internet

Condiciones sanitarias adecuadas

Incluso, uno de los casos más críticos se registra en el sector del Trébol de la Autopista, donde el ambiente es considerado inhabitable por el mal olor y la falta de servicios básicos.

Responsabilidad municipal

Desde la Policía se indicó que estas infraestructuras dependen del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, responsable de su mantenimiento.

“Estos problemas ya fueron comunicados al municipio, que es el encargado de estos predios”, señalaron.

Módulos vacíos y sin personal

Debido a estas condiciones, varios módulos permanecen cerrados o sin presencia policial, afectando directamente la seguridad en distintos barrios.

La Policía anunció que realizará inspecciones para evaluar cuáles unidades pueden ser reabiertas.

Vecinos cubren carencias

Ante la falta de mantenimiento, en algunos casos son los propios vecinos quienes apoyan con insumos básicos como mobiliario o materiales para el funcionamiento de los módulos.

Sin embargo, advirtieron que esta situación no debería ser su responsabilidad.

Aumenta la inseguridad

Los habitantes de diferentes zonas señalaron que la falta de presencia policial incrementa la sensación de inseguridad, especialmente durante la noche.

“Ya no hay seguridad ni de día ni de noche”, manifestaron.

Respuesta de la Alcaldía

Desde la Alcaldía de La Paz informaron que en la pasada gestión se intervinieron 56 módulos policiales con recursos propios.

No obstante, señalaron que actualmente esperan un informe actualizado del comando departamental para identificar nuevas necesidades y programar futuras intervenciones.

Falta de coordinación

El problema evidencia una falta de coordinación entre la Policía y el municipio, lo que afecta directamente el funcionamiento de los módulos y la seguridad ciudadana.

Mientras tanto, vecinos exigen soluciones urgentes para recuperar estos espacios que fueron creados precisamente para reforzar la seguridad en los barrios.

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