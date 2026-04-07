Hay momentos donde la fe y la suerte se cruzan de formas inexplicables, pero lo que ocurrió el pasado domingo en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe ha dividido a internet entre los que creen en "la mano de Dios" y los que exigen una explicación lógica.

El protagonista es el padre Eduardo Senna, quien lideraba la rifa "Acción Entre Amigos" para recaudar fondos para la reforma de cinco comunidades. El premio mayor: un flamante Fiat Argo.

El video de la polémica

En las imágenes que ya superan las 80,000 reproducciones, se ve el momento exacto del sorteo: los voluntarios lanzan cientos de boletos al aire y el padre, con una agilidad sorprendente, atrapa uno antes de que caiga al suelo. Al revisarlo, su reacción fue de total asombro: "Es el mío, está en blanco porque es el mío", dijo entre risas mientras la comunidad presente celebraba la coincidencia, según reporta g1.

Sin embargo, en el mundo digital la reacción no fue tan festiva. Comentarios como "quien organiza no debería participar" o "seguro todos los papeles tenían su nombre" empezaron a inundar las plataformas, cuestionando la transparencia del acto.

La respuesta del Padre: Un nuevo sorteo

Ante el ruido generado, el padre Senna dio la cara en sus redes sociales. Explicó que, aunque compró sus boletos de forma honesta y que el vehículo no era para su uso personal sino para beneficio de la parroquia, entiende las dudas de la población.

"Entiendo perfectamente las dudas. Ese carro no se quedaría conmigo, pero para mantener la transparencia, realizaremos un nuevo sorteo", anunció el clérigo.

¿Qué pasará ahora?

El "segundo round" de la rifa se llevará a cabo este jueves 9 de mayo durante la "Misa de la Desatadora". Esta vez, para evitar cualquier sospecha de intervención divina o humana, el padre ha confirmado que sus boletos han sido retirados de la urna.

Mientras tanto, los fieles de su parroquia han salido en su defensa: "Fue suerte, fue la mano de Dios bendiciendo a quien tanto nos ayuda", comentó una seguidora en el video viral.

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