¿El turno del terror? Empleado de funeraria graba el momento en que "fantasmas" juegan con los ataúdes

Trabajar en una funeraria requiere nervios de acero, pero lo que vivió el usuario @tattooerikquezada superó cualquier límite profesional. Lo que empezó como un video rutinario para mostrar su lugar de trabajo terminó convirtiéndose en una evidencia paranormal que ya supera el millón de reproducciones.

Golpes desde el "más allá"

En el video, que ha dejado frío a más de uno, el joven recorre las salas de exhibición rodeado de ataúdes, urnas y arreglos florales. Mientras explica su labor, el ambiente se torna pesado: de pronto, golpes secos y metálicos empiezan a retumbar en las paredes, como si alguien —o algo— estuviera intentando salir de los féretros, según publica el portal Crónica.

El joven, visiblemente inquieto, decide investigar. Con la cámara de su celular como único escudo, se dirige hacia la sala de espera, una zona sumida en una oscuridad total. Al no encontrar a nadie, los ruidos lo guían hacia el depósito, donde ocurre lo impensable: una puerta se cierra violentamente por sí sola, sin ráfagas de viento ni personas cerca.

"Me voy de acá": El clímax del miedo

A pesar del temor, el protagonista logra entrar al depósito solo para confirmar que el lugar está vacío. Sin embargo, la "entidad" no había terminado su juego. Al regresar a la sala principal, las luces se apagan de golpe, dejando al joven en una penumbra absoluta.

Es en ese preciso instante cuando, con la voz entrecortada, lanza la frase que selló el video: "Güey, creo que se ve algo... ya me voy de acá", antes de cortar la grabación y huir del establecimiento.

Fenómeno en redes sociales

El clip no solo ha acumulado millones de vistas, sino que ha desatado un debate intenso entre los internautas de todo el mundo:

Los creyentes: Aseguran que las funerarias son portales de energía y que las almas de los fallecidos suelen manifestarse antes del descanso eterno.

Los escépticos: Sugieren que podría tratarse de una puesta en escena muy bien lograda, aunque admiten que el sonido de la puerta y el apagón resultan "perturbadoramente reales".

Dato: El video generó miles de comentarios de otros trabajadores de cementerios y funerarias que aseguran haber vivido experiencias similares en el turno nocturno.

Mira la programación en Red Uno Play