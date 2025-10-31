Video: Captan aterradora "entidad sin cabeza" merodeando en un jardín por la noche

En el corazón de la temporada de Halloween, un video aterrador capturado por una cámara de seguridad ha encendido el debate paranormal en toda Latinoamérica, presentando lo que muchos usuarios de TikTok están llamando un auténtico "Fantasma sin Cabeza" al estilo de las leyendas coloniales.

Las imágenes, grabadas en el patio trasero de una casa durante una madrugada aparentemente tranquila, muestran la aparición de una figura humanoide y traslúcida que se pasea lentamente por la propiedad, según publica El Heraldo de México.

Un espectro humanoide sin rostro

El clip viral, difundido por la cuenta @mundodesconocido_2, se ha convertido en el nuevo material de terror favorito del internet:

Aparición vaga: En medio de la oscuridad y las hojas secas (posiblemente durante una noche de otoño), una silueta comienza a materializarse en el fondo del jardín.

Figura incompleta: Lo más escalofriante es que, a medida que el ente se mueve y adquiere un color blanquecino, se hace evidente que no tiene cabeza. La figura parece caminar silenciosamente por el límite de la propiedad.

Movimiento anómalo: La entidad se mueve de forma lenta y errática, y algunos observadores en línea han señalado que su forma en los pies es extraña, aumentando la sensación de que se trata de algo que no pertenece a este plano.

¿Un "padre sin cabeza" o IA? El misterio de la entidad

En el folclor de Latinoamérica, los fantasmas decapitados son figuras recurrentes, siendo el "Cura sin Cabeza" o el "Jinete sin Cabeza" (similar a la leyenda de Sleepy Hollow) algunos de los espectros más conocidos, a menudo vinculados a almas en pena que buscan justicia o sus restos perdidos.

La rapidez con la que las cámaras de seguridad capturan estos fenómenos ha revitalizado las discusiones sobre si los fantasmas son "almas en pena" o "manifestaciones energéticas" residuales, como lo sugieren algunas creencias esotéricas.

Si bien decenas de usuarios están convencidos de que la cámara de vigilancia capturó a un espíritu real, otros sugieren que la transparencia y la forma borrosa podrían ser producto de una manipulación digital o un efecto generado con Inteligencia Artificial.

Independientemente de la explicación, el video se ha vuelto tendencia global, sirviendo como el recordatorio perfecto de que, en esta época de Halloween, las fronteras entre el mundo real y el paranormal parecen ser más delgadas que nunca.

