El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) informó este jueves, mediante un comunicado oficial, que, debido a la escasa provisión de diésel, se vio en la necesidad de suspender temporalmente las operaciones de los buses Pumakatari y Chikititi hasta las 17:30 horas de la jornada.

La medida fue adoptada a través del Servicio de Transporte Municipal (La Paz Bus), que explicó que la decisión responde a la falta de combustible reportada en diferentes puntos de abastecimiento.

“Debido a la escasa provisión de diésel, nos vemos en la necesidad de suspender temporalmente las operaciones de los buses Pumakatari y Chikititi hasta las 17:30 hrs. de hoy, 30 de octubre”, señala el comunicado.

El municipio paceño lamentó los inconvenientes que la suspensión pueda causar a los usuarios y agradeció su comprensión, asegurando que se trabaja para mantener el servicio con la mayor cantidad de buses operativos disponibles una vez se regularice el suministro de combustible.

El Servicio de Transporte Municipal continuará monitoreando la situación y coordinando acciones para garantizar la reanudación segura y oportuna del servicio público en las diferentes rutas del sistema La Paz Bus.

Mire el comunicado de la Alcaldía:

