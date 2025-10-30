Hasta tres kilómetros de fila por combustible en Ascensión de Guarayos

La escasez de combustible continúa afectando al departamento de Santa Cruz, donde las filas de vehículos se extienden por varios kilómetros.

En el ingreso al municipio de Ascensión de Guarayos, se observa una interminable cola de camiones de alto tonelaje que esperan desde hace varios días, e incluso semanas, para poder acceder al carburante.

Además de los camiones, los vehículos livianos también se ven obligados a hacer fila durante horas ante la esperanza de que llegue un nuevo cargamento de gasolina.

La situación ha generado preocupación entre transportistas y pobladores, quienes aseguran que la falta de diésel y gasolina está paralizando diversas actividades económicas.

De acuerdo con testimonios de vecinos y transportistas, ninguno de los tres surtidores de Ascensión de Guarayos cuenta actualmente con combustible para atender la alta demanda.

