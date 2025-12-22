TEMAS DE HOY:
Ucrania neutraliza 58 de los 86 drones lanzados por Rusia durante la noche

Ucrania logró derribar o neutralizar 58 de los 86 aparatos aéreos no tripulados lanzados contra su territorio por Rusia, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó 26 impactos en doce localizaciones y la caída de fragmentos derribados en una.

22/12/2025 7:26

Berlín, 22 dic (EFE)

Ucrania logró derribar o neutralizar 58 de los 86 aparatos aéreos no tripulados lanzados anoche contra su territorio por Rusia, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó 26 impactos en doce localizaciones y la caída de fragmentos derribados en una.

El comunicado publicado en Telegram precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del domingo y durante la noche 86 aparatos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera y de otro tipo desde las direcciones rusas de Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde el territorio ucraniano de Donetsk ocupado por Rusia y desde Chauda, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia en 2014.

De los drones lanzados por Rusia, más de cincuenta eran Shahed, agrega.

Hasta las 08.30 horas, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 58 aparatos no tripulados enemigos tipo Shahed, Gerbera y otros en el norte, sur y este del país.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania. EFE

