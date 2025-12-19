“Me tenía harto”: discutió con su hermano por la venta de una casa familiar y le quitó la vida

Un violento hecho se registró en Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, Argentina, donde un hombre de 62 años perdió la vida tras recibir 18 puñaladas por parte de su propio hermano.

El ataque ocurrió mientras ambos cenaban en una vivienda ubicada en la calle Juan B. Terán. La víctima fue identificada como Juan Alberto Rodríguez, quien fue atacado con un cuchillo carnicero.

El agresor, Julio César Rodríguez, de 57 años, le provocó heridas de gravedad que derivaron en su muerte, el hecho se dio en presencia del hijo de la víctima, quien alertó de inmediato a la Policía.

Tras el llamado de auxilio, efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión del autor confeso, quien quedó acusado por el delito de homicidio.

Durante su declaración ante los agentes, el sujeto reconoció el hecho y afirmó que su hermano “lo tenía harto”, según informó el medio TN. Medios locales señalaron que el conflicto entre ambos no era reciente, ya que mantenían disputas desde hace tiempo por la venta de una propiedad familiar.

Vecinos del sector indicaron que los hermanos eran conocidos en el barrio y no registraban problemas con terceros; sin embargo, las discusiones familiares eran frecuentes.

