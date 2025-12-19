¡Knockout total! Diego Paredes y Vibra Dance se consagran como los mejores de la noche

Para cerrar con broche de oro la noche, el último equipo en subir al escenario fue el del cochabambino Diego Paredes junto a Vibra Dance. Con una coreografía cargada de emoción y fuerza, lograron conmover tanto a los jueces como a los presentes en el estudio.

La presentación fue tan contundente que el público se puso de pie para aplaudirlos. Tras una breve deliberación, el jurado resolvió de manera unánime otorgarles el “knockout” de la noche, premio que en esta ocasión consistió en ocho frigobares.

Visiblemente emocionado, Diego agradeció y destacó el trabajo de su equipo sobre el escenario.

“Son estas seis personas que me acompañaron, me empujaron, me hicieron reír y llorar. Gracias, son unos capos”, expresó entre aplausos.

En la devolución breve del jurado, Tito Larenti señaló que la presentación fue muy buena y sólida.

Rodrigo Massa fue contundente al destacar el desempeño del famoso: aseguró que fue el mejor lip sync de la noche.

Por su parte, Gabriela Zegarra felicitó al equipo, pero les pidió no relajarse de cara a la recta final de la competencia.

“No bajen la guardia, falta muy poco para la final”, advirtió.

Finalmente, Elka Meyer resaltó la energía que el equipo transmitió al público y coincidió en que fue una de las presentaciones más fuertes de la gala.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

