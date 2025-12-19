“Pusieron alma, vida y corazón”: Erika emociona como Adele en la semifinal

Al ritmo de la semifinal, el segundo equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue el de Erika Valencia junto a The Real Company, quienes apostaron por la intensidad y la emoción al encarnar a la reconocida artista británica.

La devolución del jurado fue mayoritariamente positiva. Elka Meyer destacó la entrega total del equipo, pese a los contratiempos técnicos.

“Me pareció que pusieron alma, vida y corazón en la coreografía. Supieron usar recursos para cubrir temas técnicos. La interpretación fue adecuada y el personaje estuvo presente, aunque hubo fallas”, señaló.

A su turno, Tito Larenti resaltó la imitación de Erika y subrayó su fuerza como única mujer en competencia en esta etapa.

“Tu lip sync fue muy bueno. Sos la única mujer que llegó a esta instancia y representás a muchas que lucharon por un lugar. Hubo fallas en el equipo, pero también mucha emoción”, afirmó.

Para Gabriela Zegarra, el grupo supo reaccionar con rapidez ante los inconvenientes.

“Fue una buena presentación. Hubo errores, pero los solucionaron rápido y no lo hicieron mal. Estén felices”, sostuvo.

Finalmente, Rodrigo Massa elogió la sutileza de la interpretación y alentó al equipo a no frustrarse.

“Me encantó la actuación, fue sutil, no exagerada. No se queden con lo que no funcionó arriba del escenario. Qué bonito trabajo de lip sync, te portaste como una gran artista”, puntualizó.

Visiblemente emocionada, Erika agradeció el apoyo y, entre lágrimas, destacó el vínculo con su equipo.

“Para mí, ustedes son mi familia. Estar aquí es lindo y muy emocionante”, expresó antes de dejar el escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

