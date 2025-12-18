La reina de la Navidad no falla: Mariah Carey rompe un nuevo récord

Mariah Carey volvió a demostrar por qué es considerada la reina indiscutida de la Navidad. Su clásico “All I Want For Christmas Is You” alcanzó un nuevo hito histórico al permanecer 20 semanas en el puesto número uno del Billboard Hot 100, convirtiéndose en el sencillo más longevo en la cima de esa lista en Estados Unidos.

La canción, lanzada originalmente en 1994, logró este récord 31 años después de su estreno, impulsada por el streaming y su inagotable popularidad durante cada temporada navideña.

Consultada por la revista Billboard sobre lo que significaba este logro, Carey fue sincera:

“Es increíble. De verdad que lo es. No puedo mentir”.

El festejo en redes

La cantante celebró el récord con una publicación en redes sociales donde aparece con un look navideño y una antorcha en la mano, en clara alusión a su liderazgo en los rankings.

“¡Agarrando la antorcha! 20 semanas en el número 1… ¡Estoy muy agradecida!”, escribió.

La imagen se volvió viral y fue celebrada por millones de fanáticos alrededor del mundo.

La foto que subió Mariah Carey a su cuenta de Instagram

El nuevo récord de Mariah Carey

Con este logro, “All I Want For Christmas Is You” superó la marca de otros grandes éxitos que dominaron el Hot 100 durante un solo ciclo de lanzamiento, como:

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey (2024)

“Old Town Road” de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus (2019)

Además, Mariah Carey volvió a quedarse con el récord de mayor permanencia en el número uno del Hot 100 por segunda vez en su carrera. En 1995-1996, “One Sweet Day”, junto a Boyz II Men, lideró la lista durante 16 semanas, una marca que se mantuvo durante años y que luego fue igualada por “Despacito” en 2017.

Un villancico eterno

El éxito navideño también alcanzó 77 semanas dentro del Hot 100, igualando a “Levitating” de Dua Lipa como la canción con mayor permanencia en la lista por una artista femenina.

Incluida en el álbum “Merry Christmas”, publicado en noviembre de 1994, la canción tuvo una segunda vida con la llegada del streaming:

Entró al Top 10 por primera vez en diciembre de 2017

Alcanzó el Top 5 en la temporada navideña de 2018

Desde entonces, lideró el ranking durante las fiestas de:

2019 (3 semanas), 2020 (2), 2021 (3), 2022 (4), 2023 (2) y 2024 (4).

El Billboard Hot 100 combina datos de streaming (audio y video), difusión radial y ventas, confirmando que, año tras año, el clásico de Mariah Carey sigue siendo el rey absoluto de la Navidad

